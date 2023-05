Youga Sow nommé Président du Conseil d'administration de Sococim Industries, Elhadj Mamadou Seck devient Directeur général Sococim Industries : un engagement envers l'environnement, une contribution économique au Sénégal et une évolution organisationnelle prometteuse Sococim Industries, entreprise leader dans la production de ciment au Sénégal, se distingue par son engagement envers l'environnement, sa contribution économique et son évolution organisationnelle ambitieuse. Avec son projet de doublement de capacités, pour atteindre 7 millions de tonnes de ciment par an, Sococim Industries est en train de se transformer pour relever les défis futurs. De plus, l'entreprise valorise les compétences des cadres sénégalais, en accordant une place importante à leur leadership au sein de son équipe dirigeante.



Respect de l'environnement :



Sococim Industries attache une grande importance à la préservation de l'environnement. Dans le cadre de ses activités, l'entreprise met en œuvre des pratiques respectueuses de l'environnement, pour minimiser son empreinte écologique. Elle s'engage dans la réduction des émissions de gaz à effet de serre, la gestion responsable des déchets et la préservation des ressources naturelles. Sococim Industries investit dans des technologies modernes et des systèmes de contrôle environnemental, pour assurer une production durable et respectueuse de l'environnement.



Fourniture de ciment au Sénégal :



Sococim Industries joue un rôle crucial dans la fourniture de ciment au Sénégal. En tant que principal producteur de ciment du pays, l'entreprise contribue à la réalisation d'importants projets d'infrastructure, de construction résidentielle et de développement économique. Grâce à sa capacité de production accrue, Sococim Industries répond à la demande croissante en ciment, ce qui favorise le développement du secteur de la construction au Sénégal.



Création d'emplois à Rufisque :



Sococim Industries génère un nombre important d'emplois, notamment dans la région de Rufisque, où se situe son usine. En tant qu'acteur majeur de l'économie locale, l'entreprise offre des opportunités d'emploi aux habitants de la région et participe ainsi à la réduction du chômage. De plus, Sococim Industries contribue au développement social de la communauté, en soutenant des initiatives éducatives, sanitaires et environnementales.



Évolution organisationnelle :



L'évolution organisationnelle de Sococim Industries est un élément clé de sa transformation. Avec la séparation des dimensions opérationnelles de la fonction de présidence du Conseil d'administration, l'entreprise renforce sa capacité à faire face aux enjeux futurs. Cette nouvelle organisation, caractérisée par un équilibre entre expérience et ambition, témoigne de la confiance accordée aux compétences des cadres sénégalais. Le leadership du Président du Conseil d'administration, Youga Sow, et du Directeur général, Elhadj Mamadou Seck, soutenu par les Directeurs généraux adjoints, garantit une gestion efficace et stratégique de l'entreprise.



Conclusion :



Sococim Industries se distingue par son engagement envers l'environnement, sa contribution économique significative et son évolution organisationnelle prometteuse. En accordant une attention particulière à la préservation de l'environnement, l'entreprise jou

Résumé de l'organisation de Sococim Industries, une entreprise 100% sénégalaise : Sococim Industries, après avoir lancé un projet ambitieux de doublement de ses capacités de production de ciment pour atteindre 7 millions de tonnes par an, poursuit sa transformation organisationnelle afin de relever les défis futurs. Dans cette nouvelle organisation, les dimensions opérationnelles sont séparées de la fonction de présidence du Conseil d'administration, permettant ainsi de mieux faire face aux enjeux. Youga Sow, qui occupe le poste de tête de l'entreprise depuis plus de 10 ans, devient le Président du Conseil d'administration. Elhadj Mamadou Seck, précédemment Directeur général délégué, est nommé Directeur général. Le nouveau DG est assisté par trois directeurs généraux adjoints, à savoir Matar Diop, en charge des activités commerciales, du marketing et de la logistique, Mourtada Diallo, responsable des centrales électriques et des systèmes électriques, et Papa Mbow, responsable des carrières et des ressources minières. Cette nouvelle équipe de direction, entièrement sénégalaise, représente un engagement continu de l'entreprise envers les compétences des cadres sénégalais.











