Youssou Diop Hizbut Tarqiyyah: "même Dakar ne peut plus contenir les fidèles mourir, on s'en..." Rédigé par leral.net le Samedi 28 Mai 2022 à 08:28 | | 0 commentaire(s)| Youssou Diop de Hiszbut Tarqiyyah s'est réjoui du nombre de pèlerins venus ce vendredi à Massalikoul Djinane répondre à l'appel du Khalife général des Mourides, Serigne Mountakha. A l'en croire, le" yonou Mouride est une continuité et aujourd'hui, même Dakar ne peut plus contenir les fidèles. On rend grâce à Allah SWT", a-t-il dit.



