Youssou Touré à Oumar Youm :" Quand on signe des accords, il faut se donner les moyens de les respecter "

Rédigé par leral.net le Mardi 13 Février 2018 à 20:11 | | 0 commentaire(s)|

Qu’on l’aime ou pas Youssou Touré défend la cause des enseignants. Bien qu’il soit un des défenseurs attitrés du Président Macky Sall, il ne tolère pas que quelqu’un, fut-il un proche de ce dernier, s’attaque à ses collègues. La sortie qualifiée d’injures de Me Oumar Youm à l’endroit des enseignants en est parfaite illustration.



«Nous nous démarquons des propos tenus par notre camarade et ami, le Directeur de cabinet du Président de la République, Oumar Youm. Nous estimons que les enseignants ont participé au développement de ce pays à tous les niveaux. On devait respect à leur égard. Partout où vous allez dans le pays, ce sont les enseignants qui prennent en charge les préoccupations des populations. Donc, ils méritent du respect et de la considération de la part aussi bien des populations que du gouvernement. Quand on signe des accords, il faut se donner les moyens de les respecter ", assène l’ancien secrétaire d’Etat à l’Alphabétisation, par ailleurs ministre conseiller auprès du Président Macky Sall.



"Je demande à mes collègues enseignants d’observer un peu de patience. S’il plait à Dieu, nous allons prendre en charge leurs revendications. Le président de la République et le Premier ministre se sont impliqués et d’ici quelques jours, il y aura des avancées », ajoute-t-il.

