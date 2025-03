ZELENSKY MIS À LA PORTE PAR TRUMP Rédigé par leral.net le Vendredi 28 Février 2025 à 21:19 | | 0 commentaire(s)|

Le président ukrainien s'est retrouvé sous le feu croisé des accusations de son homologue américain et son vice-président. Les deux hommes lui ont reproché son ingratitude supposée et son refus d'accepter un accord de paix rapide avec la Russie (SenePlus) - Un échange qui devait marquer un tournant dans les relations américano-ukrainiennes s'est transformé en catastrophe diplomatique. Selon CBS News, la signature d'un accord crucial sur les minéraux entre les États-Unis et l'Ukraine ainsi qu'une conférence de presse conjointe prévue vendredi ont été "brusquement annulées et la visite du dirigeant ukrainien écourtée" après qu'une réunion dans le Bureau ovale incluant le vice-président JD Vance a "dégénéré en insultes et chaos". L'altercation a rapidement escaladé lorsque Vance a déclaré que la situation actuelle était en partie due aux actions de l'administration Biden, affirmant qu'il était "temps pour la diplomatie". Face à cette affirmation, Zelensky a rétorqué : "De quel genre de diplomatie parlez-vous, JD ?", suggérant que la Russie avait déjà violé ses promesses lors d'accords antérieurs, rapporte CBS News. La tension est montée d'un cran quand JD Vance a accusé le président ukrainien de "manquer de respect" en tentant de "plaider sa cause devant les médias américains". "Vous devriez remercier le président d'essayer de mettre fin à ce conflit", a lancé Vance à Zelensky, selon les informations de CBS News. Le vice-président a poursuivi ses attaques en accusant Zelensky d'emmener les visiteurs dans "une tournée de propagande" lorsqu'ils se rendent en Ukraine. "Pensez-vous qu'il soit respectueux de venir dans le Bureau ovale des États-Unis d'Amérique et d'attaquer l'administration qui essaie d'empêcher la destruction de votre pays ?", a-t-il demandé, toujours selon la même source. Donald Trump est intervenu avec véhémence lorsque Zelensky a évoqué les conséquences futures du conflit pour les États-Unis. "Vous ne savez pas ça. Ne nous dites pas ce que nous allons ressentir. Nous essayons de résoudre un problème. Ne nous dites pas ce que nous allons ressentir, parce que vous n'êtes pas en position de dicter cela", a lancé le président américain selon CBS News. Le ton est devenu encore plus menaçant lorsque Trump a déclaré : "Vous n'avez pas les cartes en main maintenant. Avec nous, vous commencez à avoir des cartes. Actuellement, vous n'avez pas vos cartes à jouer — vous jouez avec la vie de millions de personnes. Vous jouez avec la Troisième Guerre mondiale." L'exigence de gratitude est revenue comme un leitmotiv. "Avez-vous dit 'merci' une seule fois, durant toute cette réunion ?", a interrogé Vance, tandis que Trump renchérissait : "Vous devez être reconnaissant. Vous n'avez pas les cartes. Vous êtes enterré là-bas, des gens meurent, vous manquez de soldats." Après cette confrontation, "les Ukrainiens ont quitté le Bureau ovale pour se rendre dans une 'pièce séparée', tandis que l'équipe américaine est restée dans le Bureau ovale", a indiqué un responsable de la Maison Blanche à CBS News. "Pendant que les Ukrainiens attendaient dans l'autre pièce, le conseiller à la sécurité nationale Mike Waltz et le secrétaire d'État Marco Rubio leur ont dit de partir." Selon ce même responsable, "Zelensky essayait d'apaiser les tensions et a demandé de reprendre à zéro, mais M. Trump et d'autres responsables de l'administration ont été offensés par le comportement de Zelensky". Le président ukrainien a été aperçu quittant la Maison Blanche à 13h41, précise CBS News. L'humiliation ne s'est pas arrêtée là. Après son départ, Trump a continué à critiquer Zelensky sur les réseaux sociaux, affirmant qu'il "n'est pas prêt pour la paix". "Nous avons eu une réunion très significative à la Maison Blanche aujourd'hui. J'ai déterminé que le président Zelensky n'est pas prêt pour la Paix si l'Amérique est impliquée, parce qu'il estime que notre implication lui donne un grand avantage dans les négociations. Je ne veux pas d'avantage, je veux la PAIX. Il a manqué de respect aux États-Unis d'Amérique dans son précieux Bureau ovale. Il pourra revenir quand il sera prêt pour la Paix", a écrit le président américain sur Truth Social. Cette confrontation a mis en lumière les différences fondamentales d'approche entre les deux dirigeants. Zelensky a affirmé qu'un "simple cessez-le-feu ne fonctionnera jamais", ajoutant que "25 fois" Poutine "a violé sa propre signature", en référence aux accords passés non respectés par Moscou. Trump a balayé ces inquiétudes d'un revers de main en déclarant : "Mais il ne m'a jamais trahi, moi". Le président américain a récemment affirmé croire que Poutine "respecterait sa parole" dans le cadre d'un éventuel accord de paix, rappelle CBS News. Un responsable de la Maison Blanche a déclaré à journal américain que "les Ukrainiens ont été difficiles à négocier avec depuis un certain temps" et que la dispute dans le Bureau ovale a été "le point de rupture". L'accord sur les minéraux aurait été "une première étape vers une paix durable", mais Zelensky "a surjoué ses cartes". Après son expulsion de la Maison Blanche, Zelensky a tout de même publié un message conciliant sur X : "Merci l'Amérique, merci pour votre soutien, merci pour cette visite. Merci @POTUS, au Congrès et au peuple américain. L'Ukraine a besoin d'une paix juste et durable, et nous travaillons exactement pour cela." Cet incident diplomatique majeur intervient alors que Trump pousse l'Ukraine à accepter rapidement un accord de paix avec la Russie, sans toutefois inclure les garanties de sécurité réclamées par Kiev. Une visite de Zelensky prévue à l'Institut Hudson à Washington vendredi après-midi a également été annulée. 