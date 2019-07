Zahra Iyane Thiam: "La vision de l'économie sociale du Président Macky Sall vient à son heure"

Le Sénégal, la Côte d'Ivoire et le Maroc vont organiser le second Salon tournant de l'économie sociale et solidaire pour " promouvoir le secteur de l'économie sociale et solidaire" a déclaré Zahra Iyane Thiam dont le Sénégal sera le pays hôte. Cet objectif du Salon est, selon le ministre de la micro-finance et de l'économie sociale et solidaire, en parfaite cohérence avec les plans du Chef de l'Etat Macky Sall. "La vision de l'économie sociale du Président Macky Sall vient à son heure" a t-elle indiqué. Cette rencontre, informe t-elle, est une initiative des dirigeants de ces trois pays cités ci dessus.