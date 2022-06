Zahra Iyane Thiam a présidé un CRD consacré au partage de la loi d'orientation de l'ESS Rédigé par leral.net le Mardi 21 Juin 2022 à 18:20 | | 0 commentaire(s)| Madame Zahra Iyane Thiam, ministre de la Microfinance et de l’Economie sociale et solidaire, a présidé un comité régional de développement consacré au partage de la loi d’orientation de l’Economie Sociale et Solidaire et de la plateforme SEN LABEL ESS CI LA BOKK. Cela entre dans le cadre de la vulgarisation de la loi d’Orientation relative à l’Economie sociale et solidaire. La rencontre a eu lieu en présence du gouverneur de la région de Dakar, des préfets, des maires, des députés, entre autres autorités.



