Zahra Iyane Thiam rend hmmage à feu Me Ousmane Sèye Rédigé par leral.net le Lundi 13 Mars 2023 à 14:13 | | 0 commentaire(s)|

Cher Me SEYE ! Ta disparition brutale est une immense et douloureuse perte pour ta famille certes, mais aussi pour tes parents, amis et sympathisants, pour le Barreau Sénégalais encore plus. Eh oui, ton expertise et tes connaissances marquerons à jamais la vie de nos institutions judiciaires. Tu exerçais ta profession avec amour, respect, rigueur, […] Cher Me SEYE !

Ta disparition brutale est une immense et douloureuse perte pour ta famille certes, mais aussi pour tes parents, amis et sympathisants, pour le Barreau Sénégalais encore plus. Eh oui, ton expertise et tes connaissances marquerons à jamais la vie de nos institutions judiciaires. Tu exerçais ta profession avec amour, respect, rigueur, connaissance, courage et générosité. Au-delà de ceux cités plus haut, retenons aussi que la coalition BBY a subi une grosse perte avec ta disparition, cher Maître. Hé oui! BBY a perdu un allié dont l’apport était inestimable. Tu as été de tous les combats. Tu mettais, généreusement, à notre disposition, ton expertise et tu t’es toujours battu pour être sur la première ligne, dans les starting-blocks, malgré tout ce que tu subissais, malgré tous les obstacles, tu tenais bon, et tu disais » Président Macky fok ñu jappalé ko, li may def yeup mom mo takh… » Alors! aujourd’hui que tu es parti sans crier gare, tu laisseras un vide immense à Benno. Je me demande d’ailleurs si Benno a pris la pleine mesure de cette perte. En réalité, les temps forts de la vie et du dynamisme de Benno, nous ne devons plus seulement les mesurer à l’aune de nos performances électorales mais nous devons les apprécier à l’aune de moments bien décisifs. La disparition de OTD est un moment décisif; mars 2021 est un moment; septembre 2022 est un moment; la disparition de Me Seye est un moment. Je pense qu’il nous reste un dernier moment, celui qui fixera la trajectoire de notre coalition en direction de 2024. Alors, tous réunis, apprenons de notre vécu.

Adieu Maître Ousmane SEYE. Finalement, seul Allah, Le Tout-Puissant, sait qui y sera en 2024. On y a tellement cogité. L’homme propose, Dieu dispose. Alhamdoulilah ! Zahra Iyane THIAM DIOP Membre de BBY



Source : Source : https://lesoleil.sn/zahra-iyane-thiam-rend-hmmage-...

Accueil Envoyer à un ami Partager