Zamalek/Sénégal: Match retour fixé pour le 24 octobre prochain Le 24 octobre prochain, c'est la date choisie par la Confédération Africaine de football pour organiser le match retour du 1er tour de la Ligue des Champions entre Génération foot et le Zamalek d'Egypte. Le match retour en Egypte n'a pu se tenir suite à la réticence de l'équipe du Sénégal de jouer, pour des conditions d'accueil et de traitement jugées défavorables.

Rédigé par leral.net le Mercredi 9 Octobre 2019 à 15:54 | | 0 commentaire(s)|

Après concertation, la Commission d’organisation des compétitions interclubs au sein de la Confédération africaine de football (Caf) a statué sur le sort du match retour du 1er tour de la Ligue des Champions entre le Zamalek et Génération Foot.



Ce match sera donc rejoué le 24 octobre, au Caire, selon nos confrères Selon le règlement, si le club égyptien veut changer le lieu du match, il doit en informer la CAF avant le 12 octobre prochain.



L’instance africaine de football a faitt savoir que c’est elle qui prendra en charge les frais de déplacement de Génération Foot.

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos