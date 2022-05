Zappé des investitures: Me Moussa Diop s’attaque à Khalifa Sall et Ousmane Sonko Aucun responsable de AG/Jotna n’a été investi sur les listes électorales de la Coalition Yewwi Askan Wi en vue des prochaines élections législatives du 31 juillet 2022. L’ancien Directeur de Dakar Dem Dikk (DDD), Me Moussa Diop a fustigé l’attitude de Khalifa Ababacar Sall.

Me Moussa Diop indique des critères avaient été retenus par consensus, dont la compétence et la capacité des leaders à influer positivement sur le vote des Sénégalais du fait de leur engagement et de leur image positive pour une Assemblée nationale de rupture.



Malheureusement, proteste-t-il, ces critères ont été trahis par Khalifa Ababacar Sall, seul mandataire, bénéficiant de la confiance de ses pairs pour confectionner les listes.



D’après Me Moussa Diop, cette forfaiture inique n’aurait jamais prospéré sans la complicité d’Ousmane Sonko qui ne répondra pas à la demande d’explications.





