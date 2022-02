Zappée des concerts, Queen Biz tire sur Waly Seck, Youssou Ndour... "​Dégoûtant!!! Trop d’hypocrisie dans ce pays"

Depuis le dimanche le régime de l'APR a sorti des gros moyens pour fêter la victoire des lions. C'est ainsi que des concerts sont organisés de gauche à droite . Yousou Ndour, Waly Seck... ont assuré les grands concerts. Zappée de ces grands spectacle, Queen Biz tire sur ces derniers sans les nommer. "Des artistes qui avaient même peur de galvaniser l’équipe au tout début de la compétition de peur des représailles des internautes s’accaparent aujourd’hui de la victoire finale.Personne d’entre eux n’a osé chanté mais pour fêter la victoire finale ce sont au devant de la scène ,si c pas le père c le fils. Tous des hypocrites eux comme les organisateurs.Ce lobby de cercle fermé va cesser. Et si je vous le dis il faut me croire. Ce jour viendra et j’en fais mon propre combat."

Source : https://www.exclusif.net/Zappee-des-concerts-Queen...