Zappées du Dialogue national: les associations consuméristes en colère contre Macky Sall

La mise à l’écart des associations consuméristes du Dialogue national fait réagir le président de SOS consommateurs, Me Massokhna Kane. Réagissant sur les ondes de la RFM, il a déclaré que le chef de l’Etat n’a aucune considération pour les associations de consommateurs.



« Nous qui défendons toutes les populations, on n’a pas été convié. Et cela n’est qu’une dernière manifestation parce qu’en 2015, quand on a nommé les membres du CESE, il y avait tout le monde sauf nous. Cela veut dire que les pouvoirs publics n’ont aucune considération pour ces association qui pourtant, font une mission de service public en défendant les populations face aux producteurs de biens et services qui sont de plus en plus délinquants vis-à-vis des droits des consommateurs ».



Très en colère, Me Kane déclare que son association ne laissera pas passer cet état de fait.

« Il est temps d’arrêter tout ça. Nous, SOS consommateurs, avons décidé de ne plus assister à toutes les réunions, les ateliers, les séminaires qui sont organisés par l’Etat ou ses démembrements. Par rapport aux populations, nous allons nous restructurer, nous allons offrir des services payants »



