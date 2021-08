Zarko dans Xatarbii : « Le Maire de Grand-Yoff est incompétent... Je ne suis pas contre un combat entre Modou Lo et moi en Espagne... » Rédigé par leral.net le Samedi 21 Août 2021 à 00:52 | | 0 commentaire(s)|

Absent depuis 5 ans de l’arène, Zarko de l'écurie Grand-Yoff Mbollo est de retour. Pour rappel, les autorités de l'écurie avaient suspendu le lutteur pour une durée de 3 ans, et Zarko est resté en Espagne pendant un bon moment.



Au micro de Dakaractu, Zarko revient sur son voyage en Espagne. « J'ai beaucoup appris et je suis de retour, car je me suis amélioré ». L'ex lutteur de Rock Énergie très proche de sa commune, a lancé des piques au Maire de Grand-Yoff : « il me n’a jamais aidé avant mon voyage ». Concernant le problème des inondations, Zarko décrie la gestion de l'édile de Grand-Yoff. « Ce maire est incompétent, s'il avait correctement fait son boulot, nous n'aurions pas ces problèmes de maladie car le problème de l'insalubrité est bien là », a-t-il déploré.



« Je ne suis plus à Rock Energie, donc je ne suis pas contre un combat entre moi et Modou Lo », va-t-il conclure...

