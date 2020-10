Zéro déchet: Macky Sall salue "les résultats encourageants déjà obtenus" par Abdou Karim Fofana

Le président de la République a presidé, ce mercredi 14 octobre, la réunion du Conseil des ministres. Dans le communiqué sanctionnant la rencontre, on peut lire ce passage : " Le Chef de l’Etat a, en outre, invité le Ministre en charge du Cadre de vie, à intensifier le déploiement national des actions et projets du programme « Zéro déchet », après avoir salué les résultats encourageants déjà obtenus. "



Macky Sall s'est ensuite envolé pour le Nigéria, où il effectue une visite d'amitié les 15 et 16 octobre.

