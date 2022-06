Ziar Nimzatt : Départ du Khalife général des Khadres avec une forte délégation

A Thiès, le nouveau Khalife général des Khadres, Cheikhna Cheikh Nahma Aïdara, a sonné une forte mobilisation, en partance pour cette rencontre religieuse qui a débuté ce mercredi 8 jusqu’ au samedi 11 juin 2022, dans la terre sainte de Cheikh Saad Bu. C’est l’occasion pour ce guide religieux, responsable moral de l’association islamique « Jamaatou Nasri », de jouer encore sa partition en tant que régulateur social, afin d’instaurer la stabilité dans un esprit de convivialité et de fraternité entre les pays du continent africain, notamment le Sénégal et la Mauritanie, qui sont à cheval sur cette terre pleine de bénédiction. Ainsi, Cheikh Nahma Aïdara a ensuite formulé des prières à l’endroit du Chef de l’Etat et tout le peuple Sénégal, pour que la paix et l’union des cœurs règnent dans ce pays.