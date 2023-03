Ziarra Médinatoul Cheikh Abdou khadre Dièylani/ La cité religieuse raccordée au réseau électrique: " Notre cité est devenue une vitrine..."( Cheikh Ibrahima Diallo).

La Ziarra annuelle de Médinatoul Cheikh Abdou khadre Dièylani a vécu dans la cité de feu Cheikh Mouhidine Samba Diallo.



Les fidèles sont venus de partout pour prendre part à cet événement religieux consacré à Cheikh Abdou khadre Dièylani. La Ziarra était également un moment de prières et de recueillement au niveau du mausolée du défunt khalife de Sagne Bambara.



À cette occasion, le directeur général de la Senelec Pape Demba Bitèye et le guide religieux Cheikh Ibrahima Diallo ont procédé à la mise en service de l'électricité à travers le raccordement de la cité au réseau électrique national.



Après avoir prié pour la paix et la prospérité, le khalife Cheikh Ibrahima Diallo a dans la foulée offert des fauteuils roulants aux personnes vivant avec un handicap....

