Ziarra Omarienne édition 2023 : L’association Ahbab Cheikh Oumar lance un appel pour lutter contre les antivaleurs L’association Ahbab Cheikh Oumar a plaidé, samedi, à Dakar, pour une lutte contre les antivaleurs, dans une société sénégalaise en proie à de nombreux défis sociaux, religieux et éthiques. "APS"



Rédigé par leral.net le Samedi 28 Janvier 2023 à 18:58 | | 0 commentaire(s)|

‘’ Le Sénégal reste un pays de paix, dans une sous-région en proie à de nombreux conflits, mais force est de constater que notre commun vouloir de vivre en communauté, longtemps magnifié, mérite d’être préservé ’’, a déclaré, Thierno Macky Tall.



Il s’exprimait au nom de l’association Ahbab Cheikh Oumar à la conférence internationale, organisée, en marge de la 43e édition de la ziarra annuelle Omarienne, dédiée à Thierno Saidou Nourou Tall et à Thierno Mountaga Ahmad Tall.



Cette rencontre qui s’est déroulée en présence du ministre du Travail , du Dialogue social et des Relations avec les institutions, Samba Sy et de plusieurs responsables de foyers religieux porte sur le thème : ‘’Les facteurs de déséquilibre de nos valeurs, quelles prescriptions islamiques et éthiques civile pour une cohésion sociale et un mieux-vivre ensemble''.



‘’ Les fondements de notre société sont menacés par plusieurs déséquilibres, comme la corruption, l’absence d'équité territoriale, l’inégalité dans la répartition des ressources, le sentiment d'impunité et d'injustice ’,’ a-t-il souligné.



‘’ Le Sénégal ne peut s’accommoder de ces antivaleurs, sans menacer sa stabilité ’’, a-t-il averti.



Selon Thierno Macky Tall, l’harmonie et la paix sont des valeurs que nul n’a le droit de compromettre, ajoutant qu’il s’agit même d’un devoir pour chaque citoyen, d’œuvrer pour le maintien de ces valeurs qui cimentent la cohésion sociale.



Dans un document remis à la presse, la famille Omarienne invite les Sénégalais à cultiver le vivre ensemble, le respect mutuel et un comportement exemplaire vis-à-vis des institutions de la République.



La famille religieuse a affiché cependant, ‘’ sa préoccupation face à la montée en puissance de la criminalité, des vols à main armée ainsi que de la mauvaise utilisation des réseaux ''.



‘’La préservation des valeurs ainsi que la lutte contre l’incivisme deviennent, dès lors, un combat perpétuel pour tout citoyen, mais surtout un sacerdoce et une grande responsabilité de l’Etat et des gouvernants’’, ajoute la même source.



Prenant part à cette rencontre, le ministre Samba Sy a magnifié le rôle de la famille Omarienne pour la préservation de la stabilité sociale du Sénégal et sa contribution au vivre ensemble.



Le ministre a invité les citoyens à s’approprier de la culture des bonnes pratiques, pour maintenir la paix et la cohésion sociale.













APS

MD Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook