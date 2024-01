Ziarra Thierno Mouhamadoul Mansour Barro: Le PM Amadou Ba sollicite des prières pour une élection présidentielle apaisée

Le Premier ministre Amadou Ba a pris part ce vendredi à la cérémonie de la 17e édition du ziarra annuelle de Thierno Mouhamadoul Mansour Barro de Mbour. Accompagné d’une forte délégation, le Chef du Gouvernement a représenté le Président de la République, Macky Sall, à l’appel de la famille Barro, qui à travers son Khalif, […]

Le Premier ministre Amadou Ba a pris part ce vendredi à la cérémonie de la 17e édition du ziarra annuelle de Thierno Mouhamadoul Mansour Barro de Mbour. Accompagné d’une forte délégation, le Chef du Gouvernement a représenté le Président de la République, Macky Sall, à l’appel de la famille Barro, qui à travers son Khalif, Cheikh Ahmed Tidiane Barro, a salué sa présence.

M. Ba a saisi l’occasion pour transmettre les salutations du Président de la République à la famille de Cheikh Mouhamoudoul Mansour Barro RTA. Il a ensuite sollicité les prières du khalife pour une élection présidentielle apaisée au Sénégal.

« Le pays a besoin de paix et de stabilité. Beaucoup de choses se sont passées et ont été maîtrisées. Nous nous acheminons vers une élection présidentielle, c’est pourquoi nous sollicitons vos prières pour une élection apaisée et pour la paix au Sénégal. C’est tout le pays qui a besoin de paix parce que si le pays est en paix, c’est tout le monde qui est paix », a soutenu le Premier ministre.

Source : https://lesoleil.sn/ziarra-thierno-mouhamadoul-man...