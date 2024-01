Ziarra annuelle de Saré Mamady (Kolda) : Des prières formulées pour une élection apaisée, pour un Sénégal de paix, pour le chef de l’État Macky Sall…

La 50e édition de la ziarra annuelle de Saré Mamady s’est déroulée dans une ferveur religieuse habituelle. Ainsi, des prières ont été formulées pour une élection présidentielle apaisée au Sénégal et pour le chef de l’État, le Président Macky Sall. En ce sens, ces mêmes prières ont été formulées pour la paix au Sénégal et dans le monde.

C’est une occasion saisie par le khalife général de la famille chérifienne Chérif Alhaiba Aïdara de rappeler à ce moment solennel de la cérémonie officielle l’importance de la paix sociale dans la religion.



Dans cette dynamique, le khalife a souligné que le thème de cette année : « la paix dans la pensée islamique » coincide avec les réalités socio-économiques actuelles.



À en croire Chérif Alhaiba Aïdara « nous avons beaucoup formulé des prières, lu des centaines de fois le Saint Coran, lu des milliers de fois la sourate Yassine et des millions de Zikrs. Et tous ces efforts entrent dans le cadre de la quête du pardon de notre créateur, de la paix pour tous les hommes. » Dans la foulée, il précise : « nous avons aussi prié pour une élection de paix, un Sénégal de paix et pour le président de la République Macky Sall. »



Cette année, l’événement a connu une grande affluence d’hommes venus du Sénégal, de la sous-région et de la diaspora. Il faut rappeler que cette affluence de fidèles est justifiée par le fait que le village religieux est un abreuvoir de bénédictions, de prières et de recueillements.



Ainsi, le khalife général remercie l’État et la très forte mobilisation de ses services techniques et la grande délégation conduite par le Professeur Moussa Baldé (MESRI), le gouverneur de région Saër Ndao et l’ensemble des membres du CRD...

