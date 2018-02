Zidane : « C’est moi le responsable de tout ça »

Mauvaise passe du Real : « La situation est inédite, mais il faut la vivre aussi, ça fait partie du métier. Pour que les critiques cessent, il faut gagner des matches on est bien d’accord, il n’y a rien d’autre. On a beau faire des choses magnifiques, à la fin c’est le résultat. Soit tu gagnes soit tu es critiqué. Surtout dans ces clubs-là. »



Son groupe : « J’ai pris la décision de prendre cette équipe, quand ça va moins bien je vais faire quoi ? Dire que c’est leur faute ? Non, c’est moi le responsable de tout ça. Je serai avec eux quoi qu’il arrive, et j’essaye de m’améliorer avec eux. »



Benzema en difficulté : « Dans des moments compliqués comme on les vit aujourd’hui, chacun doit donner un peu plus, Karim comme les autres, tout le monde. Et moi le premier. Mais Karim va bien, il est concentré et se prépare pour le match contre Paris. »



Le PSG : « C’est une équipe, un club qui est en train de changer. Chaque année ils s’améliorent. Ils font une saison incroyable, ça ne m’étonne pas. La gestion du vestiaire par Emery ? Je n’en pense rien, c’est toujours difficile de gérer plein de choses, je pense qu’il le fait bien puisque les résultats parlent pour lui. »



Son avenir sur le banc du Real : « Je profite à fond, je sais que ça va pas durer toute ma vie. L’exigence fait qu’à un moment donné, quand il n’y a pas ce qu’il faut, on passe à autre chose. »



S’il se verrait entraîner le PSG : « Non, moi je suis à Madrid et bien à Madrid. Et je vais tout faire pour rester ici. »

Neymar à Madrid, ça vous intéresse ? « Ce n’est pas la question. Moi je me concentre sur ce que je dois faire, sur le match et mon équipe. Après, on parlera de l’avenir plus tard. »



Regrets de ne pas avoir recruté Mbappé : « Non, maintenant c’est un joueur de Paris. S’il me bluffe ? Oui, enfin sans plus, dans le sens où on savait qu’il allait avoir cette trajectoire. On connaissait son potentiel, c’est un joueur exceptionnel et il est en train de le démontrer. »