Zidane : l’étonnante confession de sa femme Véronique: “Je ne sais pas si je l’aurais épousé si…”.

Zinedine Zidane et sa femme Véronique sont ensemble depuis très longtemps. Le footballeur a rencontré son épouse avant qu’il ne soit connu. Ainsi, cette dernière ne s’attendait pas à un tel succès. Derrière chaque homme se cache une femme. Véronique est le pilier de la famille Zidane.



Epouse de Zinedine Zidane depuis 24 ans, elle a été présente dans les grands moments de la vie du footballeur. Ensemble, ils ont eu quatre fils, qui ont d’ailleurs décidé de suivre les traces de leur père. Si Véronique semble contribuer au bonheur de toute la famille, elle ne s’attendait pas à ce que Zidane devienne une star du ballon rond après le mondial 98.



Et pour cause, les deux tourtereaux se sont rencontrés alors que Zidane n’avait que 17 ans. A l’époque, Véronique était danseuse et évoluait au sein d’une école de danse. Et si elle avait su le destin qui attendait son mari, elle ne serait peut-être pas devenue sa femme. C’est en tout cas ce qu’elle a révélé à nos confrères de Paris Match : « Si j’avais su qu’il deviendrait une telle star, je ne sais pas si je l’aurais épousé ».