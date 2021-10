Ziguinchor: Abdou Sané, patron intérimaire du Pastef, Ousmane Sonko décroche le 3e adjoint au maire L’ancien député libéral Abdou Sané a été choisi par le Comité de Pilotage (COPIL) du Pastef, pour diriger en attendant le parti dans la commune de Ziguinchor. Cette décision a été prise suite aux dissensions notées dans la section communale du Pastef à Ziguinchor.

Rédigé par leral.net le Samedi 16 Octobre 2021 à 09:49 | | 0 commentaire(s)|

En effet, depuis deux ans, Pr. Alassane Diédhiou et Seydou Mandiang ne parviennent pas à accorder leurs violons. Une rivalité qui a fini d’installer la section communale du Pastef dans la tourmente.



Pour éviter l’implosion du parti, surtout en cette veille des investitures, le parti d’Ousmane Sonko a pris la décision de nommer l’ancien député libéral Abdou Sané, coordonnateur intérimaire de la section communale de Pastef Ziguinchor. Ce dernier est le frère du président du Casa Sports, Seydou Sané, qui milite au sein de la mouvance présidentielle.



Par ailleurs, Dr. Georges Mansaly quitte la mouvance présidentielle pour rejoindre le Pastef-les patriotes. L’annonce a été faite par le leader du parti Patriotes Africains du Sénégal pour le Travail, l’Ethique et la Fraternité, en marge de la conférence de presse tenue mardi à Ziguinchor, suite aux heurts qui ont opposé ses militants aux partisans de Doudou Kâ.



Le pharmacien Georges Mansaly a été un des plus proches collaborateurs du député-maire de Ziguinchor, Abdoulaye Baldé. Il a quitté l’UCS quelques temps après les élections locales de 2014, pour se rapprocher de la tendance APR de Benoît Sambou. Georges Mansaly milite à Tilène, un des quartiers populeux de Ziguinchor.













L’As

