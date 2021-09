Ziguinchor: De nombreux retardataires ont raté le coche pour les listes électorales De nombreux citoyens ziguinchorois voulant s’inscrire sur les listes électorales, à l’occasion de la révision exceptionnelle qui a été clôturée ce mercredi à minuit, n’ont pu le faire. En fait, comme c’est le cas partout dans le pays, des centaines de personnes sont venues à la dernière minute pour s’inscrire et elles n’ont pas pu arriver devant la commission logée au niveau de la Préfecture. "Le Témoin"

Rédigé par leral.net le Vendredi 10 Septembre 2021 à 10:56 | | 0 commentaire(s)|

D’autres disent qu’elles ne savaient pas que la date de clôture était fixée au mercredi 09 septembre courant. Ainsi, ces non-inscrits souhaiteraient une prolongation du délai pour pouvoir s’inscrire sinon, disent-ils, les élections à venir seront biaisées, car des milliers de citoyens en âge de voter ne pourront pas le faire.



Pour l’instant, ces retardataires attendent désespérément un éventuel décret du président de la République, pour leur donner un délai supplémentaire. À l’issue de l’opération qui a duré une quarantaine de jours, les chiffres fournis par le préfet de Ziguinchor, El Hadj Papa Madické Dramé, révèlent qu’il y a eu 4 001 nouvelles inscriptions à Ziguinchor. Il y a eu aussi 4 052 modifications, 06 changements de statut et zéro radiation.



Au total, il y a eu 8 059 inscriptions au cours de cette opération de révision exceptionnelle, a indiqué le préfet de Ziguinchor.



