Ziguinchor : Décès par accident de la 3e adjointe au maire d'Adéane

Aminata Sonko, la 3e adjointe au maire d'Adéane, dans le département de Ziguinchor, a perdu la vie dans un accident de la route, hier. Originaire de Sindone, localité de la commune rurale d'Adéane, Mme Sonko a été une actrice du développement très dynamique dans le secteur de l’agriculture, selon des témoignages recueillis, nous dit "Seneweb".



L’édile d'Adéane, Arouna Sonko, nous a confié qu'Aminata Sonko sortait d’une rencontre à Tambacounda avec des camarades qui s’activent dans le domaine de l’agriculture. Conclave qui a réuni des acteurs de la Casamance et d’autres régions du pays. Et c’est sur le chemin du retour, que leur véhicule particulier a raté un virage vers Manda Douane et s'est renversé.



Des cinq passagers, seule Aminata Sonko a perdu la vie sur le coup. Les blessés ont été évacués à l’hôpital régional de Tambacounda. Le maire souligne qu'une équipe municipale est présentement à Vélingara, pour le transfert du corps de Mme Sonko à Adéane.



Mère de trois enfants, Aminata Sonko passe pour une battante, une femme véridique. « Une vraie 'pastéfienne' », témoigne le maire, qui dit avoir perdu une véritable conseillère.



Leral présente ses condoléances à sa famille et aux membres de l’équipe municipale d'Adéane.