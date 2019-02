Ziguinchor: Des responsables du Pds, des Khalifistes et des conseillers de l’Ucs portent la candidature de Sonko

A Ziguinchor, Ousmane Sonko fait des ravages. Les deux mouvements qui portaient la candidature de Khalifa Sall, ont fini de rallier la coalition « Sonko Président ». Ils n’ont même pas attendu la décision de leur leader, qui réfléchit toujours au fond de sa cellule de Rebeuss.



C’est Makan Abdoulaye Tamba, délégué régional de « Dolel Khalifa Sall », anticipant la décision de son leader, pour annoncer qu’ils rejoignent la coalition Sonko Président.

Il n’y a pas que les Khalifistes. Les responsables du parti libéral dans le département de Ziguinchor, n’ont pas attendu la décision du pape du Sopi pour prendre fait et cause pour Sonko. Mamadou Lamine Sakho, coordonnateur départemental du Pds, souligne qu’ils vont soutenir la candidature d’Ousmane Sonko.



Mais aussi des conseillers municipaux et départementaux de l’Ucs, de déposer leurs baluchons chez Sonko. Ces derniers n’ont pas jugé opportun de suivre leur leader qui, disent-ils, est en déphasage avec les valeurs que le parti a toujours défendues. Arfang Camara, conseiller départemental de Ziguinchor, déclare : » après concertation avec nos différentes bases, avons décidé de rompre les amarres avec l’Union centriste du Sénégal afin de sceller un nouveau compagnonnage avec Ousmane Sonko ». Et de justifier son choix, qui est basé « sur la constance, la personnalité, la vision du candidat pour un devenir meilleur des populations du Sénégal… ».











Les Echos

