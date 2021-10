Ziguinchor / Échauffourées sanglantes entre pro Doudou Kâ et pro Sonko : Des blessés enregistrés et admis aux urgences Rédigé par leral.net le Mardi 12 Octobre 2021 à 00:54 | | 0 commentaire(s)|

Comme dans un film hollywoodien, une bataille rangée entre des éléments de Doudou Kâ et d’Ousmane Sonko s'est produite.

Le Mortal Kombat a eu lieu ce lundi après-midi au quartier Boucotte. Le quartier qui constitue le poumon économique de la ville de Ziguinchor.

Présent dans la capitale du sud depuis la semaine dernière, le président de Pastef, Ousmane Sonko, fait des visites de proximité pour asseoir sa base et présenter des condoléances. Ce lundi après-midi, il devait rencontrer les opérateurs économiques de Boucotte. Mais le lieu de la rencontre serait à côté de la maison du directeur général de l’AIBD. Une fois sur place, des éléments de Doudou Kâ auraient pensé que le leader de Pastef venait les chahuter et il s’en est suivi une bagarre.

Nous avons joint un élément de Pastef qui nous a répondu depuis les urgences pour dire que trois militants du leader de Pastef sont admis aux urgences de l’hôpital régional de Ziguinchor.

Nous avons joint aussi un des responsables proches de Doudou Kâ qui souligne que ce sont les éléments de Sonko qui étaient au nombre de 7 qui les ont attaqués en premier et ils n'ont fait que riposter...





Source : Source : https://www.jotaay.net/Ziguinchor-Echauffourees-sa...

