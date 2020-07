Ziguinchor / Idrissa Diatta cueilli sur le pont Emile Badiane avec 4.5 kg de yamba par la Police

Même pas une semaine après le coup de maître de la police de Ziguinchor suite à la saisine de près de deux millions en faux billets, Idrissa Diatta âgé de 38 ans vient de tomber dans les mailles des limiers. Il a été interpellé au pont Emile Badiane en possession de 4.5 kg de yamba.



Il était à bord d'un véhicule de transport. C’est à sa descente au pont Emile Badiane vers les coups de 15 heures ce vendredi qu'il a été interpellé et fouillé. Interrogé, il a balancé son acolyte qui dit-il est son fournisseur, un certain A. B. habitant à Balingore.



Cette prise est la 6ème depuis le début du mois. Ainsi, des opérations intenses de jour et de nuit sont opérées. C'est ce qui est à l'origine du démantèlement de plusieurs réseaux de trafic de chanvre indien.

