Ziguinchor-Kolda-Sédhiou: Jean Baptiste Tine, Haut Commandant de la Gendarmerie, passe en revue les troupes Après la zone Est, place à la visite du Haut Commandant en Légion de Gendarmerie à Ziguinchor, Kolda et Sédhiou. Comme lors de son déplacement en zone Est, le haut commandement va rendre visite aux autorités administratives et religieuses de la zone sud.

Le Général de Division Jean Baptiste Tine, Haut Commandant de la Gendarmerie nationale et Directeur de la Justice militaire, effectue une visite de travail à la Légion de Gendarmerie Sud, dans la période du samedi 28 novembre au jeudi 03 décembre 2020.



D’après le journal « Tribune », à cet effet, il se rendra avec sa délégation, dans les unités des régions de Ziguinchor, Kolda et Sédhiou, pour s’enquérir de leurs capacités opérationnelles, de leurs conditions de vie et d’exécution du service.



Dans la même lancée, il effectuera des visites de courtoisie aux autorités administratives et religieuses et coutumières. Le programme de cette activité s’établit comme suit : le 28 novembre consacre la visite des unités à Kolda et la visite de courtoisie au Khalife de Médina Gounass.



La période du 30 novembre au 02 décembre est réservée à la visite des unités à Ziguinchor ainsi qu’à la visite de courtoisie au Roi d’Oussouye, le lundi 30 novembre. Le 03 décembre, le Haut commandant procède à la visite des unités à Sédhiou et à la visite de courtoisie au gouverneur.



Avant la zone sud, le général de division Jean Baptiste Tine a effectué une visite de travail à la Légion de gendarmerie Est dans la période du lundi 02 au vendredi 05 novembre 2020. Le Haut commandant s’était rendu avec sa délégation, dans les unités des régions de Tambacounda et Kédougou pour s’enquérir de leur situation opérationnelle.



Toujours dans l’agenda récent du général Tine, figure la cérémonie d’inauguration de la caserne de l’Escadron de surveillance et d’intervention (Esi) de Diamniadio. Cette cérémonie a été présidée par Me Sidiki Kaba, ministre des Forces armées, en présence de plusieurs autorités civiles et militaires.



