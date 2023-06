Ziguinchor: La circulation sur les Rn 4 et 5 désormais interdite dans la soirée Rédigé par leral.net le Mardi 6 Juin 2023 à 23:04 | | 0 commentaire(s)|

Le Gouverneur de la région de Ziguinchor, Guedj Diop, a signé mardi un arrêté portant restriction temporaire de la circulation sur les routes nationales n°4 et n°5 et sur la route départementale N°205. Le chef de l’exécutif régional a motivé cette mesure par des raisons de sécurité. Ainsi, selon lui, pour la route nationale n°4, […] Le Gouverneur de la région de Ziguinchor, Guedj Diop, a signé mardi un arrêté portant restriction temporaire de la circulation sur les routes nationales n°4 et n°5 et sur la route départementale N°205. Le chef de l’exécutif régional a motivé cette mesure par des raisons de sécurité. Ainsi, selon lui, pour la route nationale n°4, allant de Ziguinchor à Oulampane, la circulation est désormais ouverte de 07 heures à 18 heures. S’agissant de la route nationale n°5 (de Bignona à Séléty), elle est ouverte de 08 heures à 16 heures. Ce même horaire est prévu pour la route départementale n°205 allant de Diouloulou à Kafountine, selon toujours le gouverneur. Ce dernier a, enfin, précisé que les préfets des départements de Bignona et de Ziguinchor, le Commandant de la Zone militaire n°5 et le Commandant de la Légion de Gendarmerie Sud sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié et communiqué partout où besoin sera.



Source : https://lesoleil.sn/ziguinchor-la-circulation-sur-...

Accueil Envoyer à un ami Partager