Ziguinchor : La coalition Benno Book Yaakaar affaiblie par le départ du PS

La rupture qui se faisait sentir depuis quelques mois est désormais matérialisé. Entre le Parti Socialiste/Ziguinchor et la coalition Benno Bokk Yakaar, chacun prendra sa route lors des élections locales de janvier 2022.







La coordination communale du PS à Ziguinchor a, en effet, décidé de mettre en place sa propre coalition pour aller, avec ses propres alliés, au scrutin. Une résolution entérinée à l’issue d’une assemblée générale tenue ce Weekend.







« C’est une élection locale, raison pour laquelle nous n’avons pas jugé opportun d’attendre un mot d’ordre venant de Benno Bokk Yakaar pour se retrouver. Nous avons jugé nécessaire de nous regrouper et de mettre en place cette coalition qui n’est pas à l’intérieur de la coalition Benno Bokk Yakaar. On s’est démarqué de cette coalition pour conquérir ces collectivités qui sont dans notre fière région. Quel que soit le prix à payer, cette dynamique que nous avons déjà engagée, nous allons aller jusqu’au bout et nous mesurer », a déclaré Ousmane Biteye DIOUF.







Ce dernier, coordonnateur de la coalition ainsi créée et dénommée ‘Ziguinchor Rek’, précise que cette nouvelle structure n’est « ni pour le pouvoir ni contre le pouvoir ni contre l’opposition »

