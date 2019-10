Ziguinchor: La maison de Sonko sous haute surveillance La venue ce vendredi à Ziguinchor du leader de Pastef/Les Patriotes fait grand bruit. Déjà très tôt ce vendredi matin, le domicile de la mère d’Ousmane Sonko sis au quartier des HLM Néma, face à la mosquée de ladite cité, a changé de look et d’ambiance. Elle est placée sous surveillance par ses gardes du corps. Près d’une dizaine, selon Igfm, de ces gardes rapprochés du malheureux candidat à l’élection présidentielle de 2019 (Ousmane Sonko), ont débarqué à Ziguinchor.

