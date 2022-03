Ziguinchor : La mission conduite par Cheikh Tidiane Gadio crée un malaise dans les rangs de Benno Book Yaakaar Rédigé par leral.net le Vendredi 18 Mars 2022 à 22:53 | | 0 commentaire(s)|

"Il est à constater pour le déplorer, que la mission dépêchée à Ziguinchor a eu une démarche partiale, partisane et exclusive en refusant de rencontrer les responsables de la Coalition Benno Bokk Yaakaar du département de Ziguinchor, se satisfaisant d’une liste de personnalités concoctée à partir de Dakar par, dit-elle, le Secrétariat Exécutif National de BBY. Aussi, les responsables de la Coalition BBY du département de Ziguinchor fustigent cette démarche qui a consisté à privilégier des rencontres exclusivement avec des personnes qui ont travaillé contre les listes de BBY et attirent l’attention des uns et des autres sur les risques d’accentuer le fossé déjà assez profond de la division des responsables dans le département" déplorent des responsables de BBy dans un communiqué envoyé à exclusif.net.







Néanmoins, les responsables de la Coalition BBY du département de Ziguinchor réaffirment leur engagement pour le respect de la directive du Président Macky Sall pour la réunification, la réconciliation et la remobilisation. Mais ces responsables exigent que cela se fasse en parfaite considération de toutes les parties, aussi bien des responsables de l’APR que des alliés ainsi que des camarades des communes de l’intérieur du département. "Par conséquent, les responsables de la Coalition BBY du département de Ziguinchor sollicitent du Président de la Coalition BBY, le camarade Macky SALL, qu’il veille à ce que pareille situation ne se reproduise plus et que des initiatives fortes, qui s’imposent à tous, soient prises pour une véritable réconciliation dans le département de Ziguinchor".







Enfin, Benno Bokk Yaakaar du département de Ziguinchor invite le Président de la Coalition et de la Grande Majorité Présidentielle à mandater des émissaires qui respectent l’esprit de la circulaire du 14 février 2022 afin que l’objectif d’une victoire éclatante aux élections législatives du 31 juillet 2022 soit totalement atteint. Pour rappel, Dr Cheikh Tidiane Gadio, Diouma Dieng Diakhaté, El hadji Amidou Kasse et Gorgui Ciss étaient membres de cette délégation qui s'est rendue dans la capitale du SUD.





Source : Conformément à la lettre circulaire du 14 Février 2022 du Président de la coalition Benno Bokk Yaakaar(BBY, des missions de remerciements, de réconciliation, d’unification et de remobilisation de toutes les composantes de la coalition présidentielle ont été déployées dans les 46 départements du Sénégal. Celle qui s'est rendue à Ziguinchor et dirigée par Dr Cheickh Tidiane Gadio est sous le feu des critiques.Source : https://www.exclusif.net/Ziguinchor-La-mission-con...

Accueil Envoyer à un ami Partager