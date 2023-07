Ziguinchor: Le musée-mémorial le Joola livré fin juillet Rédigé par leral.net le Dimanche 16 Juillet 2023 à 03:25 | | 0 commentaire(s)|

ZIGUINCHOR – À un peu plus de deux mois de la commémoration du naufrage du bateau le Joola, le Ministre de la Culture et du Patrimoine historique, Aliou Sow, a procédé, le jeudi 13 juillet, à la visite du chantier du musée-mémorial sur la berge du fleuve Casamance. Satisfait du niveau d'exécution, il a déclaré : « Aujourd'hui, ce que nous voyons ici est impressionnant. Je suis heureux de noter que toutes les instructions données ont été prises en charge de la meilleure des manières ». Ayant visité pratiquement tous les différents niveaux de l'édifice, le Ministre de la Culture a magnifié « la qualité muséographique du bâtiment, la didactique du discours ». Aliou Sow estime qu'après ces émotions vécues, il faut une « nouvelle vie construite sur la base de leçons tirées de l'expérience de la mésaventure ». Mais également, souligne la tutelle, à partir du génie créateur du Sénégal et de la capacité de résilience du peuple sénégalais et de la région de la Casamance. Les familles des victimes, des rescapés nous ont accompagnés avec beaucoup de pédagogie.

Présent avec quelques membres de l’association des familles des victimes et rescapés du Joola, Élie Jean Bernard Diatta, le chargé des affaires juridiques de ladite association, s’est dit satisfait de l’aboutissement de ce projet. « Le mémorial est l’un des points de revendications de notre collectif. C’est un musée-mémorial divisé en deux parties. Une pour la mémoire des victimes, une autre pour les reliques. C’est un bâtiment d’une importance capitale ; car c’est un lieu où l’on va retrouver la vie », a -t-il soutenu.

Le statut de mémorial a fait l’objet d’une étude d’opportunité. « Le décret portant statut, création et fixant les règles de fonctionnement et d’organisation sera signé dans les meilleurs délais », a confirmé le Ministre de la Culture qui souhaite que « cette grande infrastructure culturelle, haut lieu de pèlerinage et de souvenir, soit inaugurée par le Chef de l’État, Macky Sall, le 26 septembre prochain ». Jonas Souloubany BASSENE (Correspondant) FONDS DE DEVELOPPEMENT DES CULTURES URBAINES Le décret signé en Conseil des ministres Le Sénégal est connu comme un pays de culture depuis l’événement du Président Léopold S. Senghor. Mais en 10 ans, « le Président Macky Sall a fait connaître une hausse de 100% du financement attribué à la promotion de la culture au Sénégal », a souligné le Ministre de la Culture, Aliou Sow. Le Chef de l’État a créé énormément de fonds dédiés à l’épanouissement des acteurs culturels. Il a signé, « mercredi 12 juillet, lors du conseil des Ministres, le décret portant création du fonds de développement des cultures urbaines avec une dotation de 2.000.000.000 de francs CFA », a annoncé M. Aliou Sow. J.S. BASSENE



Source : Source : https://lesoleil.sn/ziguinchor-le-musee-memorial-l...

