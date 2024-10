Ziguinchor : Le stade Aline Sitoë Diatta réhabilité à 80% (Directeur)

Les travaux de réhabilitation du stade Aline Sitoé Diatta ont été réalisés à 80%, a indiqué, lundi le chef du service départemental des sports de Ziguinchor et directeur de cette principale infrastructure sportive dans le sud du pays.



” Le stade Aline Sitoé Diatta est aujourd’hui en réhabilitation avec des normes internationales standards. Nous avons une pelouse hybride de dernière génération, une piste d’athlétisme et le terrain est bien tracé. Aujourd’hui, nous sommes à 80% du taux d’exécution des travaux de réhabilitation de ce stad e”, a fait observer Seydina Kâ, dans un entretien avec l’APS.



” Nous attendons la dernière équipe chinoise qui se chargera du nettoyage, afin que le stade puisse être réceptionné techniquement pour le plus grand plaisir des usagers. C’est donc cette équipe chinoise qui va finaliser le travail de réhabilitation de notre stade “, a ajouté le directeur du stade Aline Sitoé Diatta.



Selon le chef de service départemental des sports de Ziguinchor, “ la question des infrastructures sportives est devenue un besoin crucial au Sénégal ”.



“ Au Sénégal, le tissu infrastructurel n’est pas suffisant par rapport à nos différentes disciplines. Le Sénégal a plus de 50 disciplines sportives. Et, nous avons des difficultés pour combler ce gap en termes d’infrastructures ”, a relevé Seydina Kâ.



D'après toujours l'Aps, il a indiqué que ” les autorités publiques sont en train de se battre pour asseoir un excellent programme infrastructurel, dans le domaine du sport ”.



Les travaux de réhabilitation des stades Léopold Sédar Senghor de Dakar, Aline Sitoé Diatta de Ziguinchor, Lamine Guèye de Kaolack et Ely Manel Fall de Diourbel, ont été lancés en 2022 par l’État du Sénégal, pour un coût total de 40 milliards de francs Cfa, dans le cadre d’un programme financé par la République populaire de Chine.



Le projet de réhabilitation des quatre stades est confié à l’entreprise China state construction engineering corporation Ltd (CSCEC).