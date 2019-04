Ziguinchor : Les élèves des Eaux et Forêts en grève illimitée

Les élèves du centre de formation des techniciens des Eaux et Forêts, Chasses et Parcs nationaux de Djibélor (Ziguinchor) s’engagent à une grève illimitée, ce mardi. L’initiative, consiste à réclamer leur intégration dans la fonction publique.



Ces derniers, dénoncent dans le même sillage des séries de menaces et d’intimidations de leur l’administration. Ainsi, ils annoncent la poursuite de leur combat jusqu’à Dakar si toutefois, leur revendication n’est pas satisfaite.



