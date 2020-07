Ziguinchor: Les fortes pluies inondent une partie du Centre de traitement des malades de la Covid-19

Rédigé par leral.net le Lundi 20 Juillet 2020 à 10:45 | | 0 commentaire(s)|

Les fortes pluies qui se sont abattues ces derniers jours dans le sud du pays, ont envahi une partie de l’hôpital régional de Ziguinchor, qui est aussi un centre de traitement des malades du Coronavirus. Il s’agit du service de la chirurgie viscérale et le bloc opératoire. Selon les responsables de la structure sanitaire, la construction du nouveau bâtiment du service des urgences serait à l’origine de cette situation.



« Auparavant, il y avait un espace qui se situait tout juste après le service des urgences, c’est là-bas qu’on a construit le nouveau service des urgences où d’habitude, l’eau stagnait là-bas et passait la canalisation qui est au niveau de la Kinésie pour aller vers la morgue. Avec la construction, l’eau s’est fait un chemin pour aller au niveau du service de la chirurgie viscérale », a expliqué Pascal Faye de la Direction de la communication sur la Rfm.



M. Faye rassure que des solutions sont en train d'être trouvées pour régler définitivement ce problème.

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos