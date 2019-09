Ziguinchor: Me Pape Mamaille Diockou parrain des 48 heures des Étudiants et Élèves de Tambacoumba Rédigé par leral.net le Dimanche 29 Septembre 2019 à 13:34 | | 0 commentaire(s)| Me Pape Mamaille Diockou, responsable des jeunes de l'UCS, était le parrain des 48 heures des Étudiants et Élèves de Tambacoumba. Pendant ces activités, un hommage appuyé et mérité a été rendu à feu Idrissa Sene Directeur de l'école élémentaire de Tambacoumba. Le maire de la commune de Adeane était présent et a salué les belles actions de l'Amicale.













