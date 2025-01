Ziguinchor: Plus de 10 milliards FCfa en faux billets, saisis en 2024

Rédigé par leral.net le Mercredi 8 Janvier 2025 à 13:20

Le service régional des Douanes du Sud, couvrant les régions administratives de Ziguinchor, Kolda et Sédhiou, a saisi, en 2024, un montant de plus 10 540 000 000 de francs Cfa, en faux billets de banque, a-t-on appris d’un communiqué parvenu à l’Aps. Les hommes du colonel Malang Diédhiou, le Directeur régional des Douanes du Sud, ont également saisi 108,7 kilogrammes de cocaïne contre 2 kilogrammes en 2023, indique le texte. Il ajoute que, dans le cadre de la lutte contre le trafic illicite des stupéfiants, 2 126 kilogrammes de chanvre indien ont également été saisis contre 489,8 kilogrammes en 2023, soit une hausse de 1 636,2 kg, lit-on dans "L'As".



La direction régionale des Douanes signale en outre, la saisie d’un lot de faux médicaments, dont la vente illicite aurait pu générer 33 643 000 francs Cfa. « A la lumière de ce qui précède, il convient de constater que les résultats enregistrés par la Direction régionale du Sud (DRS) sont satisfaisants, comparé à ceux des années précédentes », s’est félicité le colonel Malang Diédhiou.

Mame Fatou Kébé