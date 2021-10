Ziguinchor / Pour rejoindre Doudou Kâ: Ousmane Sakho, président de l’Odcav et Arfang Kamara, quittent Ousmane Sonko

Rédigé par leral.net le Mardi 26 Octobre 2021 à 18:08 | | 3 commentaire(s)|

Après avoir récupéré le coordonnateur des enseignants de PASTEF à Ziguinchor, Doudou Kâ déplume à nouveau le PASTEF d’Ousmane Sonko. Il lui arraché des acteurs qui ont joué un rôle déterminant dans sa conquête de Ziguinchor en 2019.



Parmi ces responsables d’envergure, on peut citer Arfang Kamara et Ousmane Sakho. Ces derniers, à la tête du mouvement navetane, maîtrisent bien le terrain politique et sportif de Ziguinchor.



A retenir que le Directeur de l’Aibd Sa projette d’organiser le 30 octobre 2021, des caravanes de consultations gratuites dans différentes localités de Ziguinchor.



Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos