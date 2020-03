Ziguinchor- Pour trafic de faux gels hydro-alcooliques: La gendarmerie interpelle 5 individus

Rédigé par leral.net le Jeudi 26 Mars 2020 à 17:13 | | 0 commentaire(s)|

A Ziguinchor, le Service départemental du commerce de Bignona a saisi, selon Rfm, des centaines de flacons de gels hydro-alcooliques de fabrication artisanale. Chef du service régional, Daouda Mané a fait savoir que ces produits dangereux pour la santé des populations, ont été fabriqués dans les communes de Bignona et Kafountine.



« Nous avons saisi une quantité de 237 flacons. On ne connait même pas la composition de ces bouteilles. Ce qui est le plus grave, ce que ces flacons sont en train d’être vendus à la sauvette, sans pour autant que les malfaiteurs délivrent des factures. Ce qui rend un peu difficile notre mission, à savoir remonter jusqu’aux fabricants », a-t-il exposé.



Toutefois, il a renseigné que la gendarmerie est sur la trace des malfrats pour stopper l’écoulement du produit prohibé sur le marché. « 5 personnes ont été déjà arrêtées par les pandores. Les opérations se poursuivent pour tenter de neutraliser le reste de la bande de malfaiteurs. Nous sommes en collaboration avec la gendarmerie », a indiqué Daouda Mané.

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos