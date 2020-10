Ziguinchor: Un dealer âgé de 22 ans, arrêté

Rédigé par leral.net le Mardi 20 Octobre 2020

D. Diédhiou âgé de 22 ans a été déféré au parquet de Ziguinchor pour détention et trafic de chanvre indien.



Selon des sources "L'As", le mis en cause en provenance de Bignona a été alpagué par les éléments du poste de Police de Yamatogne, à hauteur du Pont Emile Badiane, à bord d’une moto, en possession de 10 kilogrammes de chanvre indien.

