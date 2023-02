Ziguinchor: Un véhicule militaire se renverse...un mort et plusieurs blessés !

Rédigé par leral.net le Vendredi 10 Février 2023 à 16:09

La liste des accidents s’allonge. Après la collision de deux voitures hier à Toglou, qui a causé cinq morts, aujourd’hui vendredi, une voiture militaire s’est renversée sur la route de Ziguinchor. Bilan : un mort et des blessés.



Il roulait sur la route nationale N4. Malheureusement, en se renversant, il a fait plusieurs tonneaux. Le bilan fait état d’un mort et 11 blessés, rapporte la Tfm. Les blessés sont acheminés à l'hôpital régional de Ziguinchor, précise-t-on dans iGFM.

Ndèye Fatou Kébé