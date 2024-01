Ziguinchor: Vive émotion lors de l'inauguration du Musée-Mémorial "Le Joola"

L'émotion était vive lors de l'inauguration par le Premier Ministre Amadou Bâ du Musée-Mémorial "Le Joola", ce 16 janvier 2024, en début de soirée. Le Chef du Gouvernement a d'abord visité le chef d'œuvre architectural, d'un coût de 3 milliards FCfa, érigé par devoir de mémoire aux disparus du bateau Le Joola, dont le naufrage est intervenu le 26 septembre 2002.



Dans son allocution, le Premier Ministre n'a pas manqué de convoquer la mémoire collective, afin que pareille catastrophe ne se reproduise plus. Avant de rappeler le symbole vivant d'une Nation une et indivisible que représentait le bateau "Le Joola", en assurant la liaison maritime entre Ziguinchor et Dakar via les côtes gambiennes.



À ce propos, le Chef du Gouvernement est revenu sur la particularité de Ziguinchor, seule région dotée de deux aéroports, dont un international et d'un pont. Selon lui, les immenses potentialités de cette région sont des leviers stratégiques pour sa transformation en un pôle de richesse et de croissance, qui fera de la Casamance l’avenir du Sénégal. Et parmi les secteurs à fort potentiel figurent, entre autres, le tourisme, l'agroalimentaire ou encore la culture, a relevé le Chef du Gouvernement .



Après l'inauguration du Musée-Mémorial Le Joola, le Premier Ministre Amadou Bâ procède à l'inauguration du poste de santé de Fanda, dans la commune de Niaguis, avant de recevoir les acteurs socio-économiques de la région de Ziguinchor.