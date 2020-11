Ziguinchor ne mérite pas ça, monsieur le maire (Par Alassane Diédhiou)

Le 14 novembre 2020, le maire Abdoulaye Baldé, s’est livré à une partie de remobilisation de ses troupes, pour montrer au Président Macky Sall que l’UCS bien qu’elle soit dans un état comateux, vit toujours.





Nous ne parlerons pas de la mobilisation, en effet pour un maire de la ville, remplir le centre culturel de Ziguinchor ne relève pas d’un miracle. Même une AG, de l’ASC Tilène pourrait faire mieux !





A vrai dire, votre mobilisation ne m’intéresse guère, mais c’est plutôt le contenu de votre communication que je trouve puérile.

Vous dites que vous êtes un homme d’Etat, mais votre discours ne le reflète pas du tout. Certains de vos propos, m’ont fait sursauter, je vous en cite un passage : ‘’ …beaucoup de projets sont en cours, si ces projets ont pu voir le jour, c’est parce que nous sommes avec le Président Macky Sall…’’





Ces propos sont à la limite acceptables s’ils venaient d’un militant lambda de l’UCS, malheureusement, venant de vous, monsieur le Maire, docteur en Finances publiques, il y a de quoi se poser des questions.





Si nous suivons votre raisonnement, tant que vous restez dans l’opposition, le Président Macky Sall n’acceptera plus d’investir l’argent du contribuable sénégalais dans la commune de Ziguinchor en particulier et la région en général. Pourtant, ces citoyens ziguinchorois ont bien contribué à l’Economie nationale. Quand les ziguinchorois vous ont renouvelé leur confiance en 2014, ils savaient bien que vous étiez dans l’opposition, et pourquoi attendre 2019 pour rejoindre BBY ?





Nous pensons bien que Macky Sall est le président du Sénégal et de tous les Sénégalais, et par conséquent, quand vous députés votez la loi de Finances, vous ne l’orientez jamais vers les zones favorables à BBY. Le Président Macky Sall, même le fait de penser à gérer le budget du Sénégal de façon partisane, est en soi une faute grave car, le budget que le peuple sénégalais lui a confié à travers la représentation parlementaire, sert à satisfaire les besoins et le bien-être des Sénégalais quel que soit leur choix politique.





Votre Cartel sud, avait signé un communiqué pour vous attaquer à notre leader Ousmane Sonko, force est de constater que votre discours monsieur le maire et celui de Macky Sall à Bignona, je le cite ‘’… si la Casamance veut intégrer le développement du Sénégal, il faut voter BBY…’’ viennent lui (Ousmane Sonko) donner raison.





Nous maintenons toujours que la région de Ziguinchor est oubliée par votre leader de BBY, pour vous en convaincre, empruntez l’axe Ziguinchor- Diouloulou. Vous aurez du mal à atteindre Tobor en marée haute, car la route est inondée. Pour atteindre Diouloulou, il faut faire beaucoup de prières en traversant les ponts Emile Badiane de Ziguinchor, de Baîla et Diouloulou, vu leur état.





On attendra toujours une autre catastrophe du type naufrage Le Diola, pour voir tous ces politiciens de BBY venir verser des larmes de crocodile.

L’autre passage de votre communication est ‘’… si nous sommes respectés, nous serons toujours à la table du partage…’’ Quelle indécence honorable député maire !

Enfin, les masques sont tombés, BBY c’est une coalition de partage du gâteau, et non pour servir le Sénégal et les Sénégalais.





Monsieur le maire, les Sénégalais ne sont pas dupes, nous avons bien compris pourquoi vous avez vendu votre âme, vous n’avez donc pas besoin d’un discours de trente minutes pour nous expliquer pourquoi vous avez rallié la coalition BBY. L’explication officielle est le partage du gâteau, vous vous avez déjà votre part, mais vos cadres de l’UCS ne sont pas satisfaits parce qu’ils ne sont pas encore servis, l’autre explication officieuse est le protocole de Ziguinchor.





Monsieur le maire, si j’ai tenu à écrire ses lignes, c’est parce que votre communication du samedi 14 novembre est la plus nulle et la plus enfantine de votre carrière politique. Prenez le temps de réécouter votre intervention, vous vous rendrez compte que vos propos sont indignes d’un homme d’Etat.

Si vous avez été conseillé par votre cellule de communication, c’est vraiment l’occasion de la virer car, elle n ‘a pas été à la hauteur.



Prof. Alassane Diédhiou

Vice coordonnateur départemental

PASTEF/Ziguinchor