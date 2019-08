Ziguinchor: un camion chute du Pont Emile Badiane, un mort et deux disparus

Un camion lourdement chargé de marchandises diverses a fini sa course sous le pont Emile Badiane. La chute est causée par l’éclatement d’un pneu du véhicule. Seul l’apprenti répondant au nom de Lamarana Diallo, a pu être sauvé par les pécheurs sur les quatre occupants du camion, qui sont restés coincés dans la cabine du conducteur. Les secouristes continuent de s’affairer autour du camion, pour l’extraire des eaux du fleuve Casamance.



Le camion immatriculé en Guinée-Bissau provenait de la Gambie pour se rendre en Guinée-Bissau. L’apprenti qui a usé de ses cordes vocales pour alerter des pêcheurs de crevettes qui étaient aux alentours, est interné à l’hôpital régional de Ziguinchor.



Aux dernières nouvelles, un corps sans vie a été découvert par les secouristes aux abords d’un hôtel de la commune de Ziguinchor.

