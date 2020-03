Ziguinchor: un détenu hospitalisé du coronavirus s’évade de l’hôpital

Rédigé par leral.net le Samedi 28 Mars 2020 à 11:38 | | 0 commentaire(s)|

Envoyé hier vendredi 27 mars 20 à la Mac de Ziguinchor où il devrait purger sa peine, le prisonnier «Baye Fall» soupçonné d’être porteur de la maladie du COVID-19 et mis de facto en isolement au centre de santé «Silence» de Ziguinchor, s’est évadé ce samedi 28 mars 2020, très tôt. « Il a réussi à dribbler médecins et infirmiers de notre centre de santé, avant de se fondre dans la nature. Pour l’heure, il est introuvable. Nous avons alerté les autorités », renseignent nos sources hospitalières.



En cavale, le prisonnier « Baye Fall » est activement recherché par les autorités sanitaires et judiciaires de Ziguinchor. Pour l’heure, IGFM ignore l’identité exacte du détenu. C’est la panique générale au Centre de santé «Silence » de Ziguinchor.









Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos