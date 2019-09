Zimbabwe : Mugabé serait mort d’un cancer

L’ancien président du pays, Robert Mugabe, mort à 95 ans à Singapour a été emporté par un cancer, après l’arrêt du traitement par chimiothérapie jugé inefficace.



L’information a été donnée à travers un communiqué du président Emmerson Mnangagwa. «Les traitements ont été arrêtés, les médecins ont arrêté le traitement, la chimiothérapie, une, à cause de l’âge et aussi parce que le cancer s’était propagé et que cela n’aidait plus», rapporte le journal The Herald.