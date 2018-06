Zimbabwe : Une fille de 13 ans empêche un train de tuer plus de 300 personnes

Une fille de 13 ans a été récompensée pour son acte de bravoure, après avoir sauvé plus de 300 personnes au Zimbabwe. L’adolescente avait empêché un train de quitter la gare après avoir remarqué certaines anomalies.



Alors que le train s’apprêtait à partir, la gamine s’est précipitée pour informer le chef de la gare de Sawmills qu’il devait le stopper immédiatement. En reconnaissance pour son action rapide et salvatrice, la National Railways of Zimbabwe (NRZ) a décidé de sponsoriser tout son parcours secondaire.



La NRZ a également promis de lui garantir une place dans son école de formation à Bulawayo si elle souhaite s’inscrire.



Joseph Temai, le directeur marketing régional de la NRZ a salué son sens des responsabilité.



« Elle a sauvé plus de 300 vies à bord d’un train passagers qui allait de Victoria Falls à Bulawayo, et elle a fait quelque chose que certains adultes n’auraient pas pu faire. Nous avons décidé de la récompenser en signe de gratitude envers sa famille et son école, pour avoir cultivé de si bons réflexes chez un enfant. C’était au milieu de la semaine, alors qu’elle partait à l’école, elle a remarqué qu’une partie de la voie ferroviaire était endommagée. Elle s’est rendue immédiatement à la gare pour prévenir le directeur avant de poursuivre la route pour l’école. Son geste montre le genre de familles dans laquelle elle a grandi. »



Temai a également reconnu le fait que son acte avait sauvé des millions de dollars de biens. « Elle a aidé à économiser l’argent du gouvernement et des contribuables. Une autre personne peut ne pas voir la valeur de ce qu’elle a fait, si elle ne se considère pas comme bénéficiaire des services ferroviaires. Si l’on tient compte du fait que nos aliments sont transportés par voie ferroviaire, notre charbon pour l’électricité par voie ferroviaire, nous verrons que nous sommes tous des bénéficiaires », a-t-il déclaré.



Crédit photo : naij