Zimbabwe: des biens de Robert Mugabe vendus aux enchères

"Sur instruction de notre client, nous allons vendre samedi lors d'une vente aux enchères des véhicules et de l'équipement agricole à la laiterie Gushungo ".

L'annonce a été faite jeudi par un représentant de la maison de vente aux enchères Ruby Auctions.



Parmi les biens figurent notamment quatre gros pick-up, une berline de marque Mercedes, des moissonneuses batteuses, dix tracteurs et un bulldozer.



La laiterie Gushungo appartient à l'ancien Président. Il possède aussi plusieurs domaines agricoles, en violation de la loi qui interdit à tout ressortissant zimbabwéen de posséder plus d'une ferme.



Selon un responsable de Gushungo, cité par un journal local, la laiterie opère à 58% de sa capacité en raison de la crise économique et financière qui frappe le Zimbabwe.











