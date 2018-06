Zimbabwe : une explosion fait plusieurs blessés lors d'un meeting du président Mnangagwa

Une explosion d'origine inconnue a fait plusieurs blessés, samedi, à la fin d'une réunion électorale du président zimbabwéen Emmerson Mnangagwa, qui s'en est sorti sain et sauf, selon des témoins et le porte-parole du chef de l'État.

D'après la télévision locale, l'un des deux vice-présidents, Kembo Mohadi, a été blessé, ainsi que deux responsables du parti au pouvoir, la Zanu-PF, et trois salariés de la télévision nationale (ZBC).



L'explosion a été ressentie, alors qu'Emmerson Mnangagwa, candidat de la Zanu-PF à l'élection présidentielle prévue le 30 juillet 2018, venait de terminer son discours devant plusieurs centaines de ses partisans.