Zone Afrique : Le Sénégal et le Nigéria dans le Groupe F

Rédigé par leral.net le Jeudi 5 Juillet 2018 à 10:30 | | 0 commentaire(s)|

Les 12 équipes qualifiées pour le second tour des éliminatoires zone Afrique pour la Coupe du monde Fiba 2019 sont réparties en deux poules (E et F). Le Sénégal et le Nigeria se retrouvent ainsi dans le groupe F avec la Centrafrique, le Rwanda, la Côte d’Ivoire et le Mali. En effet, disputant pour la toute première fois un match officiel à domicile, les protégés d’Alex Nwora, coach du Nigéria, avaient facilement battu l’Ouganda (109-66) vendredi dernier. Grâce à ce succès, ils avaient pu se qualifier au second tour des éliminatoires Zone Afrique pour la Coupe du monde Fiba 2019. Le Nigéria avait occupé la tête du groupe B grâce aux trois victoires en trois matchs obtenues en février au Mali. Le Sénégal, 1er du groupe D (12 points), et le Nigeria seront ainsi les deux équipes leaders du groupe F nouvellement formé.



A noter que les « D’Tigers » avaient éliminé les coéquipiers de Gorgui Sy Dieng en demi-finale lors des Afrobaskets 2015 et 2017 en Tunisie (88-79 (2015)) et (76-71 (2017)). Le second tour des éliminatoires du Mondial 2019 sera alors des retrouvailles aux forts relents de revanche entre le Sénégal et le Nigéria dans le groupe F. Les matchs de la Poule E composée de la Tunisie, du Cameroun, de l’Angola, du Maroc et du Tchad risquent également d’être très disputés. L’Angola, le Cameroun et la Tunisie devront batailler dur pour se qualifier à la Coupe du monde. Lors de cette seconde phase, les deux (2) équipes les mieux classées dans chaque groupe et la meilleure équipe classée troisième (un total de cinq) se qualifieront pour la Coupe du monde Fiba de basket-ball 2019.











Le Soleil

